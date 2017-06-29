Матч квалификации Уимблдона между японкой Мию Като и француженкой Амандин Эссе был прерван, когда на корт прилетел голубь. Игра не возобновлялась, пока птица не покинула корт. Голубя пытались прогнать теннисистки и бол-бои, но он оставался на корте в течение минуты. Встреча завершилась победой японки (2:6, 6:3, 6:4).

Новость была оставлена 29 июня 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.