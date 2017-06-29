В Киеве зарегистрировано уже 23 случая заболевания острой кишечной инфекцией после употребления пищи в заведении Суши Лэнд по ул. Дмитриевской, 2а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы.Там отметили, что специалисты службы отобрали 21 образец пищевых продуктов и сырья в Суши Лэнд.“По.подробнее

Новость была оставлена 29 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.