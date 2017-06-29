Еще одна радостная новость пришла сегодня из кулуаров власти нашей страны. Согласно предоставленным данным, группа депутатов Госдумы предлагает полностью запретить национальный роуминг на территории России.

Другими словами, даже находясь за тысячи километров от родного города, в пределах страны мы сможем говорить по домашнему тарифу. Но все ли так хорошо, как кажется? Разумеется, нет, ведь мы в России. Конечно же, операторы, очень сильно задравшие цены на услуги связи в 2017 году, наверняка будут против отмены роуминга и будут искать способ удержать свои доходы на текущем уровне. Само собой, будут расти цены, причем, как намекают инсайдеры, в первую очередь будут переплачивать те, кто не путешествуют по стране.

Если все пойдет по плану, то новый закон может быть принят уже в этом году и вступить в силу 1 января 2018. Пока что это всего лишь предложение, и ему лишь предстоит стать законопроектом, пройти все три чтения в Думе и получить одобрение Совета Федерации и подпись президента. Добавим также, что в очень скором будущем на законодательном уровне будет запрещена продажа SIM-карт без паспортных данных, так что количество спамеров, с высокой долей вероятности, сильно сократится.