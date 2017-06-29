Компания LEAGOO проводит предварительную распродажу своего новейшего смартфона T5 с двойной камерой. До 30 июня включительно каждый желающий может оформить предзаказ на него и получить купон на скидку в размере $50, да еще и полезный подарочный аксессуар к данному моноблоку.

Для оформления предварительного заказа и получения скидки на смартфон LEAGOO T5, по умолчанию оцененный в $200, достаточно посетить официальный промо-сайт, доступный по этому адресу, и заполнить соответствующие поля ввода, после чего на указанный адрес электронной почты придет подтверждение. Главным достоинством аппарата является его основная фотокамера, состоящая из двух модулей производства Sony – 5 и 13 мегапикселей. Работая в паре, они позволяют получать более резкие и детализированные снимки, в том числе с размытым фоном в портретном режиме.

В компактном 8-миллиметровом корпусе смартфона, изготовленного из металла, размещен мощный процессор MediaTek MT6750T со встроенной видеокартой Mali-T860, плюс есть оперативная память на 4 гигабайта производства компании Samsung. Экран для этого гаджета изготовила японская Sharp, и это 5,5-дюймовая панель с разрешением Full HD, матрицей IPS, углами обзора 178 градусов и плотностью 400 точек на дюйм. LEAGOO T5 поддерживает быструю зарядку и сети 4G, а более подробно о нем можно узнать из этой 3D-презентации.

Список характеристик LEAGOO T5 приведен ниже.

— экран 5,5 дюйма, Full HD;

— CPU MediaTek MT6750T;

— 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM;

— фотокамеры 13+5 Мп, 13 Мп;

— АКБ 3000 мАч;

— ОС Android 7, оболочка LEAGOO OS 2.0.