Компания LEAGOO проводит предварительную распродажу своего новейшего смартфона T5 с двойной камерой. До 30 июня включительно каждый желающий может оформить предзаказ на него и получить купон на скидку в размере $50, да еще и полезный подарочный аксессуар к данному моноблоку.
Для оформления предварительного заказа и получения скидки на смартфон LEAGOO T5, по умолчанию оцененный в $200, достаточно посетить официальный промо-сайт, доступный по этому адресу, и заполнить соответствующие поля ввода, после чего на указанный адрес электронной почты придет подтверждение. Главным достоинством аппарата является его основная фотокамера, состоящая из двух модулей производства Sony – 5 и 13 мегапикселей. Работая в паре, они позволяют получать более резкие и детализированные снимки, в том числе с размытым фоном в портретном режиме.
В компактном 8-миллиметровом корпусе смартфона, изготовленного из металла, размещен мощный процессор MediaTek MT6750T со встроенной видеокартой Mali-T860, плюс есть оперативная память на 4 гигабайта производства компании Samsung. Экран для этого гаджета изготовила японская Sharp, и это 5,5-дюймовая панель с разрешением Full HD, матрицей IPS, углами обзора 178 градусов и плотностью 400 точек на дюйм. LEAGOO T5 поддерживает быструю зарядку и сети 4G, а более подробно о нем можно узнать из этой 3D-презентации.
Список характеристик LEAGOO T5 приведен ниже.
— экран 5,5 дюйма, Full HD;
— CPU MediaTek MT6750T;
— 4 Гб ОЗУ, 64 Гб ROM;
— фотокамеры 13+5 Мп, 13 Мп;
— АКБ 3000 мАч;
— ОС Android 7, оболочка LEAGOO OS 2.0.
Новость была оставлена 29 июня 2017 16:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.