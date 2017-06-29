Компания Xiaomi официально представила свой новейший флагманский смартфон Mi 6 в России, назвав и его официальную стоимость на территории нашей страны. Само собой, она оказалась выше цены для других стран, плюс это уже не самый новый аппарат — его анонсировали два месяца назад.

Сразу отметим, что посылки из КНР со смартфонами Xiaomi теперь проходят таможню, так что можно не переплачивать местным дистрибьюторам, которые просят за новенький Xiaomi Mi 6 в версии 6-64 Гб ровно 30000 рублей. Это около 500 американских долларов по нынешнему курсу, и в такой переплате нет никакого смысла, тем более что за те же $500 из Китая можно выписать более крупный OnePlus 5 с экраном на 5,5 дюйма вместо 5,15 дюйма у Mi 6.

Новый флагман от Xiaomi поступит в продажу в России уже 4 июля 2017 и предложит потенциальным покупателям мифическую защиту от брызг, ради которой даже убрали вход под наушники. Характеристики нового Xiaomi Mi 6 включают в себя процессор Qualcomm 835, батарею емкостью 3350 мАч, двойную камеру на 12 Мп и фронтальную 8-мегапиксельную камеру. Смартфон работает на Android 7 с оболочкой MIUI 8 и располагает стеклянным корпусом, слотом под две SIM-карты, модулем NFC, навигацией GPS+ГЛОНАСС+Beidou а также поддержкой сотовых сетей LTE.