Германия разгромила Мексику и стала вторым финалистом Кубка конфедераций
Категория: Спорт | 30 июня 2017 00:00

Сборная Германии обыграла команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций 2017 года. Встреча, прошедшая в четверг, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу бундестим. В составе победителей дублем отметился полузащитник Леон Горецка. Еще один мяч на свой счет записал Тимо Вернер.

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