Сборная Германии обыграла команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций 2017 года. Встреча, прошедшая в четверг, 29 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 4:1 в пользу бундестим. В составе победителей дублем отметился полузащитник Леон Горецка. Еще один мяч на свой счет записал Тимо Вернер.

Новость была оставлена 30 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.