Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за швейцарскую команду Katusha–Alpecin, рассказал о тренировочном процессе перед многодневкой «Вуэльта Испании». По его словам, в день он занимается по 6-7 часов. Спортсмен отметил, что отдых старается проводить пассивно в горизонтальном положении.

Новость была оставлена 30 июня 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.