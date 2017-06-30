Несколько дней назад состоялся международный анонс нового флагманского смартфона OnePlus 5, который уже нарекли «убийцей iPhone». Моноблок только-только поступил в продажу, и уже сейчас вы можете купить его со скидкой в интернет-магазине GearBest в комплекте с бесплатной доставкой.





Смартфон OnePlus 5 предлагается в международной версии с поддержкой всех частот сотовых сетей и стоит в GearBest всего $490 за версию с 64 Гб памяти по промо-коду «OnePluk». Также у вас есть возможность купить максимальную комплектацию со 128 Гб ROM по цене $560 – для этого надо активировать купон «OnePlusK5». Эти аппараты также отличаются объемом оперативной памяти: 6 Гб у младшей версии и 8 Гб у старшей. Смартфон OnePlus 5 несет в себе Full HD-экран на 5,5 дюйма, металлический корпус, современный процессор Qualcomm 835, ОС Android 7 и двойную фотокамеру с сенсорами на 16 и 20 Мп. Его аккумулятор имеет емкость 3300 мАч, а порт для зарядки здесь – это USB-C, рядом с которым поместили вход под наушники.

В каталоге GearBest есть и флагман 2016 года, OnePlus 3Т, который тоже доступен по сниженной цене – не более $390 по коду «KOnePlus» за версию с 6 Гб RAM и 64 Гб ROM и с глобальной прошивкой. Смартфон построен на процессоре Qualcomm 820, располагает тем же экраном, что и OnePlus 5, а его аккумулятор наделен емкостью 3400 мАч. В комплектацию входят ОС Android 7, два слота под SIM-карту и защитная пленка на дисплей.

В дополнение к смартфонам OnePlus интернет-магазин GearBest предлагает своим посетителям современные аппараты от Xiaomi, крупного бренда из Китая. От Xiaomi это флагман Mi Max 2 по цене $265,99 за версию с 64 Гб с купоном «MaxMHG» и планшет Xiaomi Mi Pad 3 за $218,99. Купон на скидку – «Pad3ru». Есть и стильный ноутбук Xiaomi Air 13 Laptop, с купоном «Air13L» его стоимость составит $649,99.