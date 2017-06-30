Читай также: Прикрывались связями с СБУ: подробности похищения россиянина Следователи прокуратуры Киева совместно с оперативниками СБУ 30 июня по подозрению в организации похищения человека задержали заместителя командира взвода одного из районных отделов полиции охраны в Киевской области.Об этом сообщила.подробнее

Новость была оставлена 30 июня 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.