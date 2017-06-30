Защитник голландского «Утрехта» Рамон Леувин попал под скутер на территории клубной базы. Водитель транспортного средства двигался на скорости 50 километров в час, когда сбил футболиста. Виновник попытался скрыться с места происшествия, но его задержали одноклубники Леувина. Игрока госпитализировали.

Новость была оставлена 30 июня 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.