В этом году компания Huawei планирует представить свой новый флагманский смартфон Mate 10, которому приписывают самую передовую начинку на сегодняшний день. В частности, еще в декабре 2016 года стало известно о ведущейся разработке процессора Kirin 970, и именно он станет основой данного фаблета.

В настоящее время о Huawei Mate 10, равно как и о его центральном процессоре, мало что известно. Мобильник, по слухам, обзаведется экраном с поддержкой разрешения 4К, оперативной памятью на 6 или 8 гигабайтов, двойной камерой, до 256 Гб встроенной памяти и, вероятно, поддержкой всех бендов, как это сделано в нынешнем OnePlus 5. Что же до процессора, то Kirin 970 встанет на одну планку с Qualcomm 835 и Samsung 8895, а это топовые CPU 2017 года.

Как стало известно, изготовлять чип планируется по 10-нанометровой технологии, так что тут все серьезно. 10 нанометров — это гарантия высокой производительности при низком потреблении энергии и минимальном нагреве. В Kirin 970 ожидается наличие ядер Cortex A73, хотя ранее говорилось об А75, плюс будет видеокарта Mali G71MP8 с восемью ядрами. Показ Huawei Mate 10 состоится в сентябре или октябре текущего года, но в этот же период времени ожидается анонс Samsung Note 8 и Apple iPhone 8.