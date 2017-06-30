Компания Canon провела презентацию своего новейшего зеркального фотоаппарата EOS 6D Mark II для профессионалов и девочек, мнящих себя таковыми, но снимающими в режиме «Авто». Камера пришла на смену модели 6D, которая в этом году отмечает свое пятилетие.

По сравнению с предшественницей новый Canon EOS 6D Mark II стал мощнее, функциональнее и, само собой, дороже. Его матрица — это CMOS-сенсор на 26,2 Мп, а его чувствительность ISO теперь варьируется от 50 до 102400 единиц. Также в наличии автофокус, который ориентируется по 45 точкам, причем крестообразным, и датчик замера экспозиции с разрешением 7650 пикселей с возможностью работы даже в инфракрасной части спектра. Canon EOS 6D Mark II пишет Full HD-видео на частоте 60 кадров в секунду, и в этом режиме работает стабилизация изображения. Возможна серийная съемка со скоростью 6,5 кадра в секунду, а штатный оптический видоискатель охватывает 98 процентов кадра.

У Canon EOS 6D Mark II есть сенсорный поворотный экран на 3 дюйма, модули NFC, Bluetooth, GPS и WI-FI, а также порты HDMI и USB и слот под карты SDXC. Камера делает 1200 снимков на одном заряде и весит 765 граммов при размерах 144х111х75 миллиметров. Старт продаж Canon EOS 6D Mark II назначен на июль по цене $2000 за «тушку» и $2600 за кит с объективом 24-105 мм.