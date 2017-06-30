Сегодня власти страны придумали, как сделать жизнь россиян еще более невыносимой. Как стало известно, было выдвинуто предложение повысить ввозные пошлины на всю импортную технику, а это, само собой, неизбежно повлечет резкий скачок цен на нее в магазинах.

Если так случится, то вся ответственность будет лежать на одном человеке. С предложением о повышении ввозных пошлин выступил помощник президента Александр Белоусов, так что можно уже сейчас посылать ему лучи добра и желать хорошего здоровья. Предложение уже вынесено на рассмотрение комиссией во главе с министром экономического развития и направлено в Евразийскую экономическую комиссию, но это все фарс, потом как правительство может повысить пошлины вообще без чьего-либо одобрения, хотя и временно.

Очевидно, что все это делается не только для ухудшения и без того не самого лучшего качества жизни россиян, но и для продвижения продукции отечественных брендов, то есть это импортозамещение за наш с вами счет. Очень скоро при таком раскладе мы будем пользоваться отвратительно собранной российской техникой, которая не годится ни в какое сравнение с импортной ни по качеству, ни по функционалу. Яркий пример — процессоры Эльбрус, которые в 2017 году могут сравниться с западными CPU образца 2010 года.