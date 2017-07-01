После массового отравления в столичном Суши Лэнд специалисты Госпродпотребслужбы решили провести мониторинг заведений общепита Киева. Об этом 112.ua сообщил заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

Мониторинг начнется завтра, 1 июля. Предварительные результаты, по словам.подробнее