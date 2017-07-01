Категория: Столица | 1 июля 2017 04:00
После массового отравления в столичном Суши Лэнд специалисты Госпродпотребслужбы решили провести мониторинг заведений общепита Киева. Об этом 112.ua сообщил заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.
Мониторинг начнется завтра, 1 июля. Предварительные результаты, по словам.подробнее
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