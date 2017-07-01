Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко в субботу, 1 июля, рассказал «Интерфаксу»о своих ожиданиях от заключительного матча Кубка Конфедераций, а также о том, что на игру уже продано 53 тысячи билетов. «Финал будет хороший. В городе ажиотаж, 53 тысячи билетов реализовано», — сказал он.

Новость была оставлена 1 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.