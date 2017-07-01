Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси женился на своей давней подруге Антонелле Рокуццо. Церемония прошла в ночь на субботу в Росарио — родном городе футболиста. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых действующие игроки «Барселоны» Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике.

Новость была оставлена 1 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.