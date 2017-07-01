С 1 июля 2017 года в Киеве в 1,5-2 раза вырастут тарифы на содержание домов. Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 года обнародовано на официальном сайте киевской городской госадминистрации. В тариф на содержание дома и придомовой территории входят расходы на уборку, обслуживание лифтов,.подробнее

Новость была оставлена 1 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.