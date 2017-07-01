Китайский флагман OnePlus 5, потенциальный убийца всех топовых мобильников 2017 года, пока что больше напоминает молодящегося старика ввиду устаревшего дизайна и постоянно появляющихся новых «болезней». Да, внутри него по нынешним меркам отличное железо, но проблем с ним становится все больше.

В частности, владельцы OnePlus 5 стали жаловаться на проблемы с его экраном, которые выражаются в глюках изображения при прокрутке фотографий и страниц. Это выражается в некой «желейности» изображения — оно сильно растягивается и трясется. Очевидно, что это баг программной составляющей, но он уже приобрел массовый характер, и многие пользователи даже пожелали вернуть смартфон производителю, если тот не исправит свой же прокол в течение ближайшего времени.

Руководство OnePlus, так лихо парировавшее все предыдущие нападки со стороны критиков, превратив все баги в фичи, на этот раз решило не упражняться в красноречии и прямо заявило: проблема не связана с производством или дефектом качества экрана, и в скором будущем будет выпущен апдейт для прошивки, устраняющий эту неприятность. Заметим, что OnePlus 5, чей дизайн корпуса и внутренней компоновки нагло скопирован с iPhone 7, уже получил ряд адейтов для программного обеспечения, плюс его поймали на завышении показателей в бенчмарках и отсутствии заявленного 2-кратного оптического зума.