На прошлой неделе борьба Роскомнадзора с Telegram перешла на новый уровень — Павлу Дурову был выдвинут ультиматум, согласно которому он или подчиняется воли организации, или его сервис будет заблокирован на территории России.

Создатель ВКонтакте (не того, во что его превратила Mail.Ru, а того самого, правильного ВК без стикеров, историй и платной музыки) ответил на это путем интеграции в Telegram поддержки прокси-серверов. Действительно. Роскомнадзор может заблокировать Telegram, как он недавно заблокировал Google, но теперь пользователям популярного мессенджера можно не беспокоиться — он продолжит работать в России, даже после произвола властей. Чтобы активировать поддержку прокси, надо зайти в настройки в меню Data and Storage, а затем перейти в раздел Proxy Settings и указать адрес прокси-сервера.

Новая функция появилась в Telegram версии 4.1, которая уже доступна для загрузки из Google Play и Apple App Store на бесплатной основе. Апдейт также принес более удобный интерфейс администрирования больших групп и каналов, а также ряд более мелких обновлений. Добавим, что Роскомнадзор в период с 1 мая по 30 июня заблокировал целый ряд ресурсов, многие из которых пользовались спросом у Россиян, и скоро будет принят закон о запрете пользования анонимайзерами и VPN.