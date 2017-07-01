В мире еще остались ценители компактных и при этом неудобных для серфинга в интернете смартфонов. Им не нравятся современные «лопаты», и специально для них компания LG выпустит новый смартфон Q6, который окажется уменьшенной версией текущего флагмана G6.

На самом деле, было бы довольно интересно посмотреть на небольших размеров гаджет с безрамочным экраном — при таких условиях его дисплей будет иметь большую диагональ, но по размерам сам смартфон вполне сможет сравниться с 4,5-дюймовыми прежними аппаратами. Оригинальный смартфон G6, напомним, вышел в феврале этого года и имеет соотношение сторон дисплея 18:9, тогда как его уменьшенная копия LG Q6 окажется еще более вытянутой — 18,5:9, как у Samsung S8.

По слухам, Внутри LG Q6 окажутся 32 Гб встроенной памяти, модуль ОЗУ объемом 3 гигабайта, одна фотокамера на задней панели на 13 мегапикселей и процессор Qualcomm серии 6хх вместо текущего Qualcomm 821 — флагмана 2016 года. Пока что это все известные детали о новом мобильнике от LG, плюс сообщается о его анонсе в течение этого лета. Посмотрим, чем ответит Samsung, которая сейчас работает над смартфоном в усиленном корпусе S8 Active.