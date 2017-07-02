Российский боксер Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко по решению судей в бою за титул интернационального чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В первом раунде Руденко получил травму шеи. После паузы бой был продолжен.

Новость была оставлена 2 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.