Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над украинцем Андреем Руденко в бою за титул интернационального чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Он отметил, что поединок был важен для него. Теперь спортсмен будет «идти дальше».

Новость была оставлена 2 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.