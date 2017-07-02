В субботу, 1 июля, над Киевом нависли темные тучи и прошла мощная гроза. Киевляне начали делиться впечатляющими фотографиями в соцсетях. На некоторое время дождь прекратился, но вскоре вновь возобновился, хоть и длился недолго. Ливень внезапно закончился и над городом появилась радуга. .подробнее

Новость была оставлена 2 июля 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.