По результатам проверки пяти станций киевского метрополитена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба метрополитена.Ранее поступили анонимные звонки о минировании станций Театральная, Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого, Минская и Оболонь.Все станции.подробнее

Новость была оставлена 2 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.