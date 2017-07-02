Сборная Португалии обыграла команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций-2017. Встреча прошла в воскресенье, 2 июля, в Москве. Основное время завершилось вничью 1:1. На 105-й минуте овертайма нападающий португальцев Андре Сильва забил решающий мяч с одиннадцатиметрового.

Новость была оставлена 2 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.