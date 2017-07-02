В Санкт-Петербурге в рамках пятого сезона детской международной социальной программы компании «Газпром» «Футбол для дружбы» состоялся чемпионат по футболу для дружбы. Турнир объединил под своим флагом юных футболистов из 64 стран. Мальчики и девочки 12 лет были объединены в 8 международных Сборных дружбы.

Новость была оставлена 2 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.