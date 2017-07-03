Компания Tt eSports, дочернее подразделение Thermaltake, анонсировала новую игровую мышь Nemesis Switch. Этот манипулятор создавался не для ценителей шутеров, а для тех, кто переехал из реального мира в мир ММО и МОВА, так что вместо безумного дизайна здесь можно наблюдать 100500 кнопок на боковой панели.

Старт продаж Tt eSports Nemesis Switch запланирован уже на текущий квартал, и внутри этой мыши размещен оптический сенсор с разрешением до 12 000 точек на дюйм, которое можно выбирать в режиме реального времени. Боковая часть корпуса несет в себе 12 программируемых кнопок с переключателями OMRON внутри них, и каждый из них выдерживает по 50 миллионов срабатываний, так что «грызун» вполне надежный и выдержит пару каток в этой вашей Доте.

Tt eSports Nemesis Switch подключается строго по USB с кабелем длиной 1,8 метра, и у нее есть трехзонная подсветка, к тому же настраиваемая — доступно почти 17 миллионов оттенков на выбор. Все настройки мышка хранит в собственной памяти, что избавляет от необходимости заново прописывать все кнопки при смене компьютера или переустановке систем. Кроме того, Tt eSports Nemesis Switch заточена под игроков с разными стилем игры и размерами ладони, но левши в этом случае в пролете. Мышь оценивается ровно в 50 американских долларов.