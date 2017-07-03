Компания Samsung провела анонс смартфона Galaxy Note Fan Edition, являющегося, по сути, прошлогодним Note 7 с рядом небольших изменений. В частности, уменьшена емкость батарейки — теперь она составляет всего 3200 мАч, что якобы спасет мобильник от возгорания.

На самом деле, уменьшение емкости АКБ Samsung Galaxy Note Fan Edition едва ли повлияет на повышение уровня его надежности, ведь о компоновке батареи и ее габаритах ничего неизвестно — вполне вероятно, что внутри стоят аккумулятор от Note 7, просто его «задушили» на программном уровне. Иными словами, существует очень большая вероятность воспламенения новых смартфонов, и скоро, по всей видимости, начнут поступать соответствующие сообщения. В любом случае Samsung Galaxy Note Fan Edition — это морально устаревший смартфон, поскольку через два месяца состоится анонс нового Note 8.

За клон Note 7 Samsung просит сразу 610 долларов США, и в этом случае лучше сразу пойти и купить OnePlus 5, который хоть и скопирован с iPhone 7, но зато стоит дешевле, имеет 8 Гб RAM, двойную камеру и топовый процессор Qualcomm 835, который Note 7 не получит никогда. Старт продаж взрывоопасного Samsung Galaxy Note Fan Edition состоится 7 июля, и купить его можно будет только в Южной Корее. Оно и понятно — в других странах дураков, желающих купить потенциально вредоносный мобильник с завышенным ценником нет. Всего будет реализовано 400 000 таких смартфонов.