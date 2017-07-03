Случилось страшное: сегодня последнюю и самую главную подпись получил закон о блокировке зеркал пиратских (читай, полезных) сайтов на территории России. Свою визу под текстом документа поставил тот, чье имя в последнее время называть не стоит.

Закон, который теперь вступит в силу уже очень скоро, упрощает процесс блокировки зеркал, то есть копий ранее заблокированных сайтов, в частности, всеми любимых торрент-трекеров и им подобных ресурсов, несущих полезную и, главное, бесплатную информацию и неугодных тем, кто наверху. Теперь все будет происходить так: правообладатель или Роскомнадзор может обратиться в Минкомсвязи и пожаловаться на тот или иной сайт, назвав его, скажем, зеркалом Рутрекера. Кляуза будет рассмотрена буквально в течение суток, и в случае положительного вердикта Роскомнадзор блокирует его на территории всей страны.

Подписанный сами-знаете-кем законопроект был предложен к рассмотрению еще в марте прошлого года, а 23 июня этого года его приняла Госдума. Что важно, государство не станет тянуть с его вводом в эксплуатацию: спустя еще пять дней, 28 июня 2017, документ одобрил Совет Федерации, а сегодня под текстом появилась та самая роспись. Закон вступит в силу 1 октября 2017 года, плюс власти планируют запретить анонимайзеры и VPN. Советуем заранее подготовиться и создать для себя список актуальных прокси для пользования нужными ресурсами в дальнейшем.