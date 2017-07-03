Немецкие футболисты ворвались на пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева после победы над сборной Чили в финале Кубка конфедераций. Игроки облили шампанским Лева и журналистов, сидевших в первом ряду. После этого спортсмены стали праздновать, а спустя какое-то время покинули зал, и брифинг продолжился.

Новость была оставлена 3 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.