Отравление суши в Киеве: число пострадавших выросло до 38 человек
Категория: Столица | 3 июля 2017 16:00

   Количество пострадавших в результате массового отравления в Киеве возросло до 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

«По состоянию на 03 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев. У персонала заведения общественного.подробнее

Новость была оставлена 3 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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