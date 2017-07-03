Категория: Столица | 3 июля 2017 16:00
Количество пострадавших в результате массового отравления в Киеве возросло до 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
«По состоянию на 03 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев. У персонала заведения общественного.подробнее
Новость была оставлена 3 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.