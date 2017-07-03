Количество пострадавших в результате массового отравления в Киеве возросло до 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

«По состоянию на 03 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев. У персонала заведения общественного.подробнее