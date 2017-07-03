Компания Meizu провела анонс своего нового смартфона А5 из числа доступных. Этот аппарат имеет базовый по сегодняшним меркам функционал, но стоит при этом очень вменяемых денег, если, конечно, покупать его напрямую в Поднебесной, а не через официальных представителей в России.

После релиза, который состоится уже до конца этого лета, новый Meizu A5 будет стоить в районе 100 долларов США, то есть менее 6000 рублей по нынешнему курсу. За эти деньги в России можно купить лишь аппараты с 1 Гб ОЗУ и в лучшем случае 8 Гб встроенной памяти, тогда как Meizu A5 предлагает сразу 2 Гб RAM и накопитель на 16 гигабайтов, да еще и батарейку емкостью 3060 мАч. Смартфон поддерживает LTE и даже VoLTE, чего, опять же, нет во многих доступных в России мобильниках за те же деньги.

Meizu A5 несет в себе HD-экран на 5 дюймов по диагонали, фотокамеры на 8 и 5 мегапикселей, навигацию по GPS и ГЛОНАСС, а также неплохой процессор MediaTek MT6737 с частотой до 1,3 ГГц на четырех ядрах и встроенной видеокартой Mali T720. В распоряжении нового Meizu A5 имеются два слота под SIM-карты, слот под microSD, OC Google Android 7 с фирменной оболочкой FlymeOS и модули Bluetooth 4.1 вместе с Wi-Fi 802.11n. Смартфон весит около 140 граммов, а толщина его корпуса составляет всего лишь 8 миллиметров.