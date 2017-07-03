Компания Apacer разработала новый твердотельный накопитель для настольных компьютеров PT920 Commando. Это уникальный носитель информации, и проявляется его уникальность во внешнем виде, поскольку корпус его, как можно видеть, стилизован под фрагмент автомата.

Apacer PT920 Commando создавался, по всей видимости, для тех, кто жить не может без виртуальных перестрелок, и тех, кого не взяли в армию и не дали в руки настоящее стрелковое оружие. Как бы то ни было, но выглядит этот SSD впечатляюще, плюс, в отличие от большинства случаев, под внешностью его скрывается очень мощная начинка. Новый Apacer PT920 Commando поддерживает протокол NVMe 1.2 и подключается к десктопу по PCI-E 3.0 x4, и он вмещает или 240, или 480 Гб информации, в зависимости от модели.

У старшей версии скорость чтения данных достигает 2500 Мб в секунду и столько же Мб в секунду при чтении, тогда как младшая модель оказалась немного медленнее: 1300 Мб/с при чтении и 860 Мб/с при записи. В любом случае, это намного быстрее в сравнении с обычными 2,5-дюймовыми SSD, подключаемыми по SATA. Все версии Apacer PT920 Commando поддерживают технологи и TRIM, NCQ и даже протокол коррекции ошибок ЕСС, а их IOPS при чтении и записи достигает 175000. Производитель пока не раскрывает информацию о типе контроллера и модулей памяти, а также о стоимости своих новых SSD.