Китайская компания Xiaomi работает над новым смартфоном с рабочим названием Х1 из семейства почти что топовых аппаратов. Суля по всему, это первый представитель новой Х-серии от Xiaomi, и представить его должны уже этим летом.

Согласно доступной информации, новый Xiaomi X1 будет собран на процессоре Qualcomm 660 в паре с 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X, а экран смартфона получит разрешение 2160х1080 пикселей, которое свидетельствует о вытянутой форме а-ля Samsung S8. Не исключено, что Xiaomi X1 станет прямым потомком неудачного безрамочника Mi Mix, только уже с более правильными пропорциями и нормальным голосовым динамиком. Смартфон сможет делать снимки на двойную основную камеру с датчиками от Sony, а его встроенная память будет представлена модулем на 64 Гб в базе и 128 Гб в топе. Кроме того, не исключена версия Xiaomi X1 с экраном Full HD, очевидно, с 4 Гб оперативной памяти, для тех, кто не хочет платить много денег за китайский телефон.

Информаторы уже даже назвали предварительную стоимость смартфона, которая составит порядка 340 долларов за модификацию 6-64 или 412 долларов за 6-128 Гб. В новом Xiaomi X1 обязательно будет кнопка Home со сканером отпечатков пальцев в ней, но уже на задней панели, а поверх ОС Android 7.1.1 здесь будет стоять оболочка MIUI версии 9. И да, обещан вход под наушники, выпиленный из недавнего флагмана Xiaomi Mi 6, за что тот был заклеймен позором ввиду отсутствия причин для отказа от 3,5 миллиметра.