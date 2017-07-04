Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» игроков «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы, который они отправили после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Он отметил, что между ним и футболистами не было конфликта и напомнил, что у каждого из них есть номер телефона тренера.

Новость была оставлена 4 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.