Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Категория: Спорт | 4 июля 2017 00:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» игроков «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы, который они отправили после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Он отметил, что между ним и футболистами не было конфликта и напомнил, что у каждого из них есть номер телефона тренера.

Новость была оставлена 4 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).