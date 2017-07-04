В течение пятого сезона программы «Футбол для дружбы» работал Международный детский пресс-центр, юные журналисты освещали события программы в своих странах. Работники прессы готовили новости и материалы для ведущих международных спортивных СМИ, участвовали в создании материалов для международного ТВ-канала.

Новость была оставлена 4 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.