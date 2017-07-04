Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла австралийке Арине Родионовой в первом круге Уимблдона. Встреча прошла во вторник, 4 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:9. Во втором сете россиянка упустила семь матчболов. Во втором круге Родионова сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.

Новость была оставлена 4 июля 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.