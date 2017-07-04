Очередная пара китайских поддельных кроссовок подъехала руководству компании Lenovo, и та вновь решила «переобуться» и изменить решение касаемо своих дочерних брендов. На этот раз был затронут суббренд Zuk, который, как известно, несколько недель назад был официально закрыт.

Появилась информация, что Zuk вполне может продолжить свое существование, о чем сообщил сам Чанг Ченг, генеральный директор Zuk. По его словам, компания запланировала как минимум четыре мероприятия на текущий квартал, и в ходе каждого из них она представит ряд своих новинок. Точных дат проведения презентаций пока что нет и, к слову, далеко не факт, что Zuk планирует показать нам именно новые смартфоны.

Конечно же, велика вероятность анонса нового Z3, о котором в последнее время ходило так много слухов, но вполне возможно превращение Zuk в своего рода аналог бренда Mijia, под которым компания Xiaomi выпускает самые разные гаджеты. Это было бы вполне логично: производить мобильники под логотипами Lenovo и Motorola, а на всякие интересные устройства лепить лейбл Zuk. Как бы то ни было, официальные комментарии по поводу высказывания Чанга Ченга и дальнейшей судьбы Zuk от руководства Lenovo пока не поступало.