Компания Cherry, один из старейших производителей устройств ввода, анонсировал сегодня новую клавиатуру MX Board 1.0 TKL, механическую, но явно не игровую. Это вариант для тех, кто много печатает, но почти не задействует блок цифровых клавиш, и именно по этой причине в данной модели он полностью отсутствует.

В Cherry MX Board 1.0 TKL начитывается 87 клавиш, и под каждой из них скрыты переключатели MX Red, Blue и Brown, в зависимости от модели. Они отличаются не только цветом, но также длиной хода и уровнем издаваемого щума — синие, к примеру, в данном трио объективно самые громкие, на YouTube есть десятки видео с сравнениями переключателей. В Cherry MX Board 1.0 TKL реализована одноцветная белая подсветка кнопок для ночного стучания по ним, а для подключения к компьютеру клавиатура использует стандартный интерфейс USB.

Новинка от Cherry все же может использоваться в качестве игровой, вот только дополнительные или программируемые клавиши здесь не предусмотрены, так что это лайт-вариант для начинающего геймера, не желающего использовать мембранные клавиатуры. Cherry MX Board 1.0 TKL весит 730 граммов при размерах 370х150х25 миллиметров, а ее стоимость будет сообщена позже. Релиз новинки состоится до конца этого лета.