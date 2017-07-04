Компании Samsung уже давно приписывают скорый анонс смартфона Galaxy S8 mini, более компактной версии флагмана S8, вышедшего в конце апреля этого года. Приставка mini указывает на экран меньшей диагонали, которая, согласно последним слухам, составит 5,3 дюйма.

С учетом того, что экран Samsung Galaxy S8 mini будет иметь соотношение сторон 18,5:9, сам аппарат по своим габаритам наверняка сможет сравниться с традиционными 4,7-дюймовыми устройствами, то есть он окажется таким же компактным, как и iPhone 7 образца прошлого года. Новый моноблок получит разрешение Full HD и процессор Qualcomm 821, бывший топовым в 2016 году. Также в состав гаджета войдут 4 гигабайта оперативной памяти, а емкость накопителя урежут до 32 гигабайтов, так что получится своего рода S8 для бедных.

Напомним, что CPU Qualcomm 821 наделен четырьмя ядрами по 2,4 ГГц каждое и встроенной видеокартой Adreno 530. Этот чип по сегодняшним меркам еще вполне боевой, тем более что у него в арсенале есть еще и модем LTE X12. Когда Samsung Galaxy S8 mini поступит в продажу и сколько при этом будет стоить — никто не знает, но совершенно очевидно, что этот день настанет еще текущим летом ввиду того, что в сентябре та же Samsung выпустит гигантский Note 8 с экраном на 6,3 дюйма, а затем и Apple подоспеет со своим iPhone 8, которого все так активно ждут.