Капитан «Халл Сити» рассказал о работе под руководством Слуцкого
Категория: Спорт | 5 июля 2017 08:00

Капитан английского ФК «Халл Сити» Майкл Доусон рассказал о первых тренировках под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого. По словам 33-летнего англичанина, беговые упражнения были самыми сложными из всех, что он помнит. Доусон также добавил, что Слуцкий всегда открыт для общения.

Новость была оставлена 5 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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