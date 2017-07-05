Капитан английского ФК «Халл Сити» Майкл Доусон рассказал о первых тренировках под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого. По словам 33-летнего англичанина, беговые упражнения были самыми сложными из всех, что он помнит. Доусон также добавил, что Слуцкий всегда открыт для общения.

Новость была оставлена 5 июля 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.