Количество людей, заболевших острой кишечной инфекцией после употребления пищи в заведении общественного питания в Киеве, по состоянию на среду достигло 39.Читай также: После отравления суши в Киеве проверят все заведения общепита Об этом сообщает пресс-служба Главного управления.подробнее

Новость была оставлена 5 июля 2017 16:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.