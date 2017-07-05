Компания Nokia на днях высказала свое мнение относительно планшетных компьютеров. Как отметили представители холдинга HMD Global, в ближайшее время возвращение финского бренда на этот рынок ожидать не стоит, хотя именно с планшетника N1, вышедшего, правда, несколько лет назад, и началась вторая жизнь компании.

До конца этого года, мы точно не увидим не одного нового планшета Nokia – компания сосредоточилась на средствах связи, и ей нужно выпустить еще несколько смартфонов и классических телефонов, чтобы занять сразу все ниши, актуальные на сегодняшний день. Отсутствие Nokia в сегменте планшетов может распространиться и на первую половину следующего года, поскольку к тому моменту ей потребуются еще более современные смартфоны, чтобы не отставать от конкурентов.

Перед HMD нет задачи вернуть Nokia во все сферы рынка – сейчас основной целью является его закрепление в области мобильных средств связи, где до 2007 года компания была абсолютным лидером. Что же до планшетов, то отношение холдинга к этим гаджетам вполне понятно: они, в самом деле, уже никому не нужны, и лишь самые упертые граждане, в адекватности которых вполне можно сомневаться, утверждают, что на android-планшетах удобно не только смотреть видео, но и работать. Тем не менее. продажи планшетников во всем мире падают просто дичайше быстро.