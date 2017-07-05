Как можно сэкономить четверть цены при покупке новейшего смартфона 2017 года? На самом деле, очень даже просто – достаточно сделать свой выбор в пользу новой модели Leagoo T5 и приобрести его в рамках глобальной предварительной распродажи.

Старт розничных продаж аппарата назначен на 15 июля, а в период с 3 по 10 июля включительно у вас есть возможность купить его со скидкой 25%. По умолчанию новый Leagoo T5 оценивается ровно в $200, а в указанный период времени он может стать вашим всего за $150, то есть скидка составит целых $50 или около 3000 рублей по нынешнему курсу. Купить смартфон можно в интернет-магазине GearBest, и подробности об акции вы можете найти по этой ссылке. К слову, каждый, кто оформит заказ на Leagoo T5 до 10 июля включительно, получит в подарок фирменные наушники и чехол-бампер. Доставка в пределах России осуществляется бесплатно.

Основной особенностью Leagoo T5 является его основная камера с двумя модулями от Sony с разрешением 13 и 5 Мп, тогда как спереди стоит селфи-камера на 13 мегапикселей. Также на лицевой панели можно увидеть сканер отпечатков пальцев и Full HD-экран со стеклом Gorilla Glass – это панель IPS производства Sharp с диагональю 5,5 дюйма. Процессор в Leagoo T5 8-ядерный, и это MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц, тогда как память для него производит Samsung – установлено 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM. Смартфон оснащен поддержкой LTE и VoLTE и поддерживает две SIM-карты. Внутри него установлена АКБ емкостью 3000 мАч, а сам он работает на базе ОС Android 7.0. Вы также можете ознакомиться с 3D-презентацией нового Leagoo T5.