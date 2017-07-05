В этом году компания Xiaomi собирается выпустить свой потенциальный бестселлер Redmi Note 5, который попытается добиться тех же высот, что и текущий мегапопулярный мобильник Redmi Note 4. Сегодня в сеть были выложены изображения, по которым можно оценить внешность данного гаджета, и приправлены они были ценой и информацией об аппаратной начинке.

Нынешний Xiaomi Redmi Note 4 бьет все рекорды продаж, предлагая 10 ядер в процессоре, стабильную прошивку, большой экран с сочными цветами и многое другое за более чем вменяемые деньги. Того же самого попытается добиться и пятый Ноут, который, судя по предложенным скетчам, не очень-то и похож на своего предшественника. Новый Xiaomi Redmi Note 5 сильно напоминает iPhone 6, в том числе и расположением основной камеры, которую поместят в левый верхний угол задней панели, и которая будет состоять из одного модуля. Дактилоскоп переедет на лицевую панель и превратится в овальную кнопку Home, а смартфон в целом утратит индивидуальность дизайна, присущую четвертому поколению.

По характеристикам новый Xiaomi Redmi Note 5 недалеко ушел от Note 4 – у него все тот же Full HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали с матрицей IPS, но зато RAM стало больше: 3 или 4 гигабайта. Встроенная память осталась прежней – 32 или 64 гигабайта, а вот от 10-ядерника MediaTek Helio X20 отказались в пользу 8-ядерного Qualcomm 660. Также у смартфона есть USB-C и фотокамеры на 13 и 16 Мп. Цена вопроса — $175, $205 и $220 за версии с 3-32, 4-32 и 4-64 Гб памяти соответственно.