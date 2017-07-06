Слушание дела на миллиард перенесли. Такое решение сегодня принял Высший хозяйственный суд. Речь идет о тяжбе Укртрансгаза и Нефтегаза связанной с недостачей топлива в газовом балансе страны. Цена вопроса — миллиард гривен. Истец обвиняет НАК в том, что монополист искусственно создал газовый дисбаланс.

Новость была оставлена 6 июля 2017 00:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.