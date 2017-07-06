Капитан сборной Андорры по футболу Ильдефонс Лима продемонстрировал коллекцию игровых маек своих соперников. 37-летний Лима собрал 600 футболок, среди которых есть экземпляры, принадлежащие Джону Терри, Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и другим известным игрокам.

Новость была оставлена 6 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.