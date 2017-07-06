Защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал об игровых качествах нападающего команды Португалии Криштиану Роналду. Он отметил, что португалец не показался ему машиной. По словам Комбарова, Роналду больше любит пофинтить, чем вступать в силовую борьбу с соперником.

Новость была оставлена 6 июля 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.