Двойная камера в смартфоне – это тренд 2017 года, но не обязательно платить большие деньги за модели с таким функционалом. Интернет-магазин GearBest проводит глобальную предварительную распродажу новейшего моноблока Leagoo T5, способного делать фотографии высочайшего качества и стоящего при этом всего лишь $150.

Чтобы получить Leagoo T5 за 150 долларов США, не нужно участвовать в акциях или активировать промо-коды: достаточно лишь оформить заказ на него в GearBest до 10 июля включительно. Доставка по России, естественно, полностью бесплатна. 11 июля стоимость смартфона возрастет до $200, так что скидку GearBest предлагает очень солидную. Отгрузка первых партий смартфона Leagoo T5 назначена уже на 15 июля, и покупатели гарантированно получат приятный бонус в виде фирменных наушников и прочного чехла-бампера для защиты корпуса от царапин и ударов. Смартфон можно приобрести в черном или золотистом вариантах расцветки.

Что примечательно, несмотря на очень привлекательную стоимость, новый Leagoo T5 несет в себе сразу 4 Гб RAM и 64 Гб встроенной памяти, как у Samsung S8, который в России оценивается приблизительно в $1000. Также у него есть экран Full HD с диагональю 5,5 дюйма и матрицей IPS, процессор MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц и 8 ядрами, два слота под SIM-карты, металлический корпус, аккумулятор емкостью 3000 мАч и предустановленная ОС Android 7.0.

Теперь о фотокамерах. Фронтальная камера в Leagoo T5 позволит вам делать 13-мегапиксельные селфи, тогда как сзади у смартфона расположены модули на 5 и 13 Мп. Работая вместе они дают возможность делать насыщенные оттенками яркие снимки, а также добиваться различных эффектов, в том числе и размытия заднего фона для акцента на переднем плане. Весит Leagoo T5 всего 160 граммов при толщине 8 миллиметров, и в дополнение к 64 Гб ROM в него можно установить карту microSD объемом до 256 Гб.